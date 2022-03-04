0
0
117
НОВОСТИ

Провайдер магистрального интернета Cogent Communications сообщил о приостановке работы с российскими клиентами

21:43 04.03.2022 Источник: Интерфакс

Ведущий американский провайдер магистрального интернета Cogent Communications сообщил российским клиентам об остановке всех сервисов, начиная с 20:00 4 марта, сообщила газета Washington Post со ссылкой на письмо компании.В числе российских клиентов - крупнейшие интернет-компании и провайдеры. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:19 04.03.2022
РКН принял решение о блокировке Facebook
0
12
22:15 04.03.2022
Путин подписал закон об ответственности за распространение фейков
0
38
20:35 04.03.2022
Министр обороны РФ провел телефонные переговоры с Генсеком ООН
0
263
19:35 04.03.2022
Корпорация ВВС приостанавливает свою работу в России
0
310
19:07 04.03.2022
Путин и Шольц провели телефонные переговоры
0
447
18:46 04.03.2022
Власти Украины не будут раскрывать реальное местонахождение Зеленского
0
424
18:16 04.03.2022
С белорусской стороны угрозы прямого вторжения нет - Подоляк
0
341
17:42 04.03.2022
Подмосковье – первый регион, который провел рабочую онлайн-встречу с представителями общественных палат Донбасса
0
329
17:40 04.03.2022
Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России
0
407
17:12 04.03.2022
НАТО не собирается выдвигать войска на Украину - Столтенберг
0
372

Возврат к списку