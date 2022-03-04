Провайдер магистрального интернета Cogent Communications сообщил о приостановке работы с российскими клиентами
21:43 04.03.2022 Источник: Интерфакс
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