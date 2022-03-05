Более чем в два раза снизилась смертность детей в РФ за последние десятилетия - Мурашко
09:20 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Смертность детей за последние десятилетия снизилась более чем в два раза, что прежде всего обусловлено снижением младенческой смертности», — сказал он на открытии XIХ Съезда педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».
Мурашко добавил, что с 2006 года в России проводится скрининг на 5 генетических заболеваний, за истекшее время обследовано более 23 млн новорожденных. «В 2023 году планируется расширить скрининг до 36 заболеваний, большинство из которых относятся к патологии обмена веществ и без своевременного лечения этой патологии, к сожалению, могут быстро привести к тяжелым последствиям. В этом году будет закуплено оборудование для данного скрининга», — отметил он.
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