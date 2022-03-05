0
0
141
НОВОСТИ

Более чем в два раза снизилась смертность детей в РФ за последние десятилетия - Мурашко

09:20 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертность детского населения в России за последние десятилетия снизилась более чем в два раза, в том числе, благодаря снижению младенческой смертности. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Смертность детей за последние десятилетия снизилась более чем в два раза, что прежде всего обусловлено снижением младенческой смертности», — сказал он на открытии XIХ Съезда педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».

Мурашко добавил, что с 2006 года в России проводится скрининг на 5 генетических заболеваний, за истекшее время обследовано более 23 млн новорожденных. «В 2023 году планируется расширить скрининг до 36 заболеваний, большинство из которых относятся к патологии обмена веществ и без своевременного лечения этой патологии, к сожалению, могут быстро привести к тяжелым последствиям. В этом году будет закуплено оборудование для данного скрининга», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 05.03.2022
Ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ продлены до 14 марта
0
21
10:20 05.03.2022
Украинские силовики продолжают удерживать мирных жителей в Мариуполе - Басурин
0
56
09:35 05.03.2022
В Россию приостанавливаются поставки Samsung - Блумберг
0
162
09:30 05.03.2022
Большинство финов выступают за вступление в НАТО - Ниинистё
0
172
09:25 05.03.2022
Для технологических гигантов США уход с рынка РФ будет достаточно безболезненным - СМИ
0
179
23:45 04.03.2022
В России заблокирован Twitter
0
693
23:10 04.03.2022
Сервис Booking.com перестал показывать отели, расположенные на территории РФ
0
1020
22:35 04.03.2022
В Пентагоне считают важным шагом установление прямой линии связи с Минобороны РФ
0
911
22:19 04.03.2022
РКН принял решение о блокировке Facebook
0
825
22:15 04.03.2022
Путин подписал закон об ответственности за распространение фейков
0
839

Возврат к списку