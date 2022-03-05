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Для технологических гигантов США уход с рынка РФ будет достаточно безболезненным - СМИ

09:25 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уход с российского рынка для технологических гигантов США был бы относительно безболезненным, поскольку получаемая ими в РФ доля прибыли крайне мала. Такую оценку приводит в пятницу газета «Политико» со ссылкой на выводы аналитиков.

Согласно их оценкам, такие компании как Apple («Эппл»), Google («Гугл»), Meta («Мета») и Netflix («Нетфликс») совокупно потеряют порядка 1-2% своей многомиллиардной прибыли, даже если выведут все свои сервисы с российского рынка. При этом присутствие Amazon («Амазон») в РФ и сейчас сводится практически лишь к сервисам облачного хранилища данных, отмечает издание. Газета подчеркивает, что технологическим компаниям в этом отношении будет легче, чем предприятиям других отраслей.

«Для этих технологических компаний Россия — это как крошки на столе по сравнению со всем пирогом», — заявил изданию аналитик инвестиционной компании Wedbush («Уэдбуш») Дэн Ив. Он выразил мнение, что американские технологические компании в конечном счете полностью уйдут с российского рынка, если конфликт на Украине будет продолжаться. «Инвесторы с распростертыми руками будут приветствовать всестороннее отключение России», — считает он.

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