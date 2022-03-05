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Большинство финов выступают за вступление в НАТО - Ниинистё

09:30 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии открыто к тому, чтобы обсуждать вступление страны в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось. Об этом заявил в пятницу президент страны Саули Ниинистё.

«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», — сказал он в интервью телеканалу «Фокс ньюс».

«Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», — добавил финский президент, который в настоящее время находится в Вашингтоне и ранее провел встречу с президентом США Джо Байденом.

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