Большинство финов выступают за вступление в НАТО - Ниинистё
09:30 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», — сказал он в интервью телеканалу «Фокс ньюс».
«Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», — добавил финский президент, который в настоящее время находится в Вашингтоне и ранее провел встречу с президентом США Джо Байденом.
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