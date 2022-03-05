В Россию приостанавливаются поставки Samsung - Блумберг
09:35 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам собеседника агентства, производитель электроники, выпускающий, в частности, смартфоны и чипы, приостановил поставки абсолютно всей своей продукции в Россию.
«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и [членов] их семей», — цитирует агентство полученное им сообщение компании.
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