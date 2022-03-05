В Россию приостанавливаются поставки Samsung - Блумберг

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южнокорейский технологический гигант Samsung («Самсунг») приостанавливает поставки своей продукции в Россию в связи с геополитической обстановкой в мире. Об этом в субботу сообщило агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.



По словам собеседника агентства, производитель электроники, выпускающий, в частности, смартфоны и чипы, приостановил поставки абсолютно всей своей продукции в Россию.



«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и [членов] их семей», — цитирует агентство полученное им сообщение компании.



