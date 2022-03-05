Украинские силовики продолжают удерживать мирных жителей в Мариуполе - Басурин
10:20 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На юге создали пункты временного нахождения. На данный момент там порядка 240 человек. Огорчает, что из Мариуполя только пять — это те, кто смог выйти» — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Басурин рассказал, что это семья с ребенком и еще два человека. Всего же, по его словам, из окрестных населенных пунктов смогли выйти 247 жителей.
«Мы с нашей стороны все делаем, теперь осталась только та сторона, которая удерживает насильно людей в Мариуполе», — добавил он.
НОВОСТИ
- 10:30 05.03.2022
- Ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ продлены до 14 марта
- 09:35 05.03.2022
- В Россию приостанавливаются поставки Samsung - Блумберг
- 09:30 05.03.2022
- Большинство финов выступают за вступление в НАТО - Ниинистё
- 09:25 05.03.2022
- Для технологических гигантов США уход с рынка РФ будет достаточно безболезненным - СМИ
- 09:20 05.03.2022
- Более чем в два раза снизилась смертность детей в РФ за последние десятилетия - Мурашко
- 23:45 04.03.2022
- В России заблокирован Twitter
- 23:10 04.03.2022
- Сервис Booking.com перестал показывать отели, расположенные на территории РФ
- 22:35 04.03.2022
- В Пентагоне считают важным шагом установление прямой линии связи с Минобороны РФ
- 22:19 04.03.2022
- РКН принял решение о блокировке Facebook
- 22:15 04.03.2022
- Путин подписал закон об ответственности за распространение фейков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать