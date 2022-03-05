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Украинские силовики продолжают удерживать мирных жителей в Мариуполе - Басурин

10:20 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только пять мирных жителей на данный момент смогли выйти из Мариуполя, украинские силовики продолжают удерживать людей в городе. Об этом сообщил в субботу заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«На юге создали пункты временного нахождения. На данный момент там порядка 240 человек. Огорчает, что из Мариуполя только пять — это те, кто смог выйти» — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Басурин рассказал, что это семья с ребенком и еще два человека. Всего же, по его словам, из окрестных населенных пунктов смогли выйти 247 жителей.

«Мы с нашей стороны все делаем, теперь осталась только та сторона, которая удерживает насильно людей в Мариуполе», — добавил он.


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