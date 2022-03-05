Ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ продлены до 14 марта

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация подтвердила продление режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ до 14 марта, сообщило агентство.



«До 14 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста», — говорится в сообщении.



Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.



