Ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ продлены до 14 марта
10:30 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«До 14 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста», — говорится в сообщении.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.
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