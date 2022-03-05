СМС с требованием выйти на протестные акции получают родные пленных на Украине - омбудсмен

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Родственники российских военнослужащих, которые могли попасть в плен на Украине, получают с неизвестных номеров сообщения с требованием выйти на незаконные протестные акции. Об этом в субботу сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



Омбудсмен рассказала, что к ней поступили обращения от родственников военнопленных на Украине. Из соображений безопасности она не назвала их имена.



«В их телефонах, как у всех у нас, есть контакты родственников, друзей, знакомых. Под страхом расправы, убийства эти нелюди выдвигают требование к родственникам ребят… выйти на митинг [против действий властей РФ]. Ничего святого», — написала Москалькова в «Инстаграме».



