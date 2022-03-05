Польша получила согласие от Конгресса США на покупку 250 танков „Абрамс“
11:40 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Польское войско укрепляется. Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 250 танков „Абрамс“. Это уже последний важный шаг перед подписанием соглашения на их приобретение. Это важнейший контракт в области вооружения за многие годы», — написал он.
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