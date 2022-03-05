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Венедиктов сообщил, что редакция «Эха Москвы» полностью прекратила существование

12:20 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Редакция «Эха Москвы» полностью прекратила существование. Всем журналистам выплатят компенсации и предложат перейти на другую позицию в холдинге «Газпром-медиа», сообщил ТАСС бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в субботу.

«Радио ликвидировано, редакция распущена. <…> Сейчас идет так называемое сокращение штата. И каждому отдельному журналисту будет предложена компенсация и увольнение или перевод внутри холдинга. Редакции „Эха Москвы“ уже не существует, поскольку главный редактор уже все. ЗАО при этом существует, и оно будет предлагать работу. Мне работу не предлагали, компенсацию тоже. Мне выплатят то, что мне положено по закону», — сказал он.

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