В США и ЕС развеян миф о неприкосновенности частной собственности - Володин
12:30 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня миф о неприкосновенности частной собственности, на которой базируется правовая система США и стран ЕС, разрушен: по национальному признаку изымаются собственность, счета в банках, присваиваются уже оплаченные товары», — написал Володин в своем телеграм-канале в субботу. «Ничего нового, вместо незыблемости прав и свобод — только декорации», — добавил он.
Володин напомнил, что 20 лет назад на встрече с предпринимателями президент РФ Владимир Путин предупреждал их о рисках и последствиях размещения средств в офшорных зонах. «В то время Россия еще не столкнулась с санкциями. Слова Владимира Путина оказались пророческими. <…> Именно это стало роковой ошибкой тех, кто поверил и отдал на хранение свое имущество и финансы этим странам», — отметил председатель Думы.
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