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НОВОСТИ

Почти 70 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в прошлом году

12:39 05.03.2022

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Фото пресс-службы правительства
Московской области
В 2021 году учреждения Службы крови Московской области заготовили более 69,1 т донорской крови – это на 5 т больше, чем в 2020 году.

«Донорская кровь необходима пациентам, которые нуждаются в переливании, то есть с ожогами, сильной кровопотерей, онкологическими заболеваниями, новорожденным с различными патологиями, пострадавшим в ДТП и другим. В прошлом году донорами стали более 51,7 тыс. человек, что на 4,5 тыс. человек больше, чем в 2020 году», – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.

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