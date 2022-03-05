СберСтрахование возвращает деньги за полисы страхования путешественников клиентам, отказавшимся от поездок
13:50 05.03.2022
Вернуть денежные средства можно за полисы, с датой начала действия не ранее 24 февраля 2022 года. Для возврата нужно написать обращение по адресу ks@sberins.ru до 1 апреля 2022 года или оформить возврат в мобильном приложении СберБанк Онлайн. В случае, если период страхования уже наступил, то для зарубежных поездок подтверждением отмены поездки будет служить загранпаспорт без отметок о посещении страны назначения. Для поездок по России достаточно стандартного заявления на расторжение.
Тем клиентам, которые уже находятся в путешествии и не могут вовремя вернуться из-за транспортных ограничений, возникших между Россией и другими странами, СберСтрахование бесплатно продлит действие полиса до конца марта. Для этого клиенту нужно направить обращение по адресу ks@sberins.ru.
Страховые полисы СберСтрахования для выезжающих за рубеж (ВЗР) продолжают действовать в полном объеме. Урегулирование страховых случаев проходит в штатном режиме.
НОВОСТИ
- 15:08 05.03.2022
- Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: Сбер представил обновление сервиса Jazz by Sber
- 15:00 05.03.2022
- Вице-спикер Госдумы назвал своевременным закон о тюремном сроке за призывы к участию в незаконных акциях
- 14:40 05.03.2022
- Свои условия на переговорах с Украиной Россия обозначила четко - Лавров
- 14:30 05.03.2022
- Семь китайских спутников успешно выведены на орбиту - CASC
- 13:30 05.03.2022
- Российские акции исключены из индексов S&P Dow Jones Indices
- 12:39 05.03.2022
- Почти 70 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в прошлом году
- 12:30 05.03.2022
- В США и ЕС развеян миф о неприкосновенности частной собственности - Володин
- 12:20 05.03.2022
- Венедиктов сообщил, что редакция «Эха Москвы» полностью прекратила существование
- 11:40 05.03.2022
- Польша получила согласие от Конгресса США на покупку 250 танков „Абрамс“
- 11:30 05.03.2022
- Более пяти дней в Мариуполе нет воды, света, тепла и продовольствия - Басурин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать