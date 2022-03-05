0
0
160
НОВОСТИ

СберСтрахование возвращает деньги за полисы страхования путешественников клиентам, отказавшимся от поездок

13:50 05.03.2022

СберСтрахование вернет полную стоимость полисов страхования путешественников клиентам, которые отказались от поездок в связи с транспортными ограничениями. Возможность доступна вне зависимости от того, истек 14-дневный период «охлаждения» или нет.
Вернуть денежные средства можно за полисы, с датой начала действия не ранее 24 февраля 2022 года. Для возврата нужно написать обращение по адресу ks@sberins.ru до 1 апреля 2022 года или оформить возврат в мобильном приложении СберБанк Онлайн. В случае, если период страхования уже наступил, то для зарубежных поездок подтверждением отмены поездки будет служить загранпаспорт без отметок о посещении страны назначения. Для поездок по России достаточно стандартного заявления на расторжение.
Тем клиентам, которые уже находятся в путешествии и не могут вовремя вернуться из-за транспортных ограничений, возникших между Россией и другими странами, СберСтрахование бесплатно продлит действие полиса до конца марта. Для этого клиенту нужно направить обращение по адресу ks@sberins.ru.
Страховые полисы СберСтрахования для выезжающих за рубеж (ВЗР) продолжают действовать в полном объеме. Урегулирование страховых случаев проходит в штатном режиме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:08 05.03.2022
Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: Сбер представил обновление сервиса Jazz by Sber
0
8
15:00 05.03.2022
Вице-спикер Госдумы назвал своевременным закон о тюремном сроке за призывы к участию в незаконных акциях
0
37
14:40 05.03.2022
Свои условия на переговорах с Украиной Россия обозначила четко - Лавров
0
93
14:30 05.03.2022
Семь китайских спутников успешно выведены на орбиту - CASC
0
99
13:30 05.03.2022
Российские акции исключены из индексов S&P Dow Jones Indices
0
258
12:39 05.03.2022
Почти 70 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в прошлом году
0
231
12:30 05.03.2022
В США и ЕС развеян миф о неприкосновенности частной собственности - Володин
0
347
12:20 05.03.2022
Венедиктов сообщил, что редакция «Эха Москвы» полностью прекратила существование
0
356
11:40 05.03.2022
Польша получила согласие от Конгресса США на покупку 250 танков „Абрамс“
0
346
11:30 05.03.2022
Более пяти дней в Мариуполе нет воды, света, тепла и продовольствия - Басурин
0
351

Возврат к списку