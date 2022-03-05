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Свои условия на переговорах с Украиной Россия обозначила четко - Лавров

14:40 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия четко обозначила условия, которые считает необходимыми для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, какие условия мы считаем абсолютно неотъемлемыми для урегулирования этого кризиса, снятия той угрозы, которая годами создавалась членами Североатлантического альянса на территории Украины против РФ, мы обозначили и в выступлениях президента, и в выступлениях нашей делегации на указанных переговорах», — сказал министр.

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