Семь китайских спутников успешно выведены на орбиту - CASC
14:30 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«5 марта в 14:01 (09:01 мск) при помощи ракеты-носителя „Чанчжэн-2С“ („Великий поход — 2С“) с космодрома Сичан на юго-западе страны была успешно запущена на орбиту группа из шести интернет-спутников Galaxy Aerospace — 02 („Гэлакси аэроспейс — 02“) и один коммерческий спутник дистанционного зондирования Земли», — говорится в сообщении.
Спутники Galaxy Aerospace — 02 — это низкоорбитальные спутники связи, обеспечивающие широкополосный доступ в интернет, разработанные и произведенные китайской компанией Galaxy Aerospace.
«Чанчжэн-2С» — китайская одноразовая ракета-носитель, разработанная Китайской академией ракетных технологий на базе межконтинентальной баллистической ракеты DF-5 («Дунфэн-5»).
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