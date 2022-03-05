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Семь китайских спутников успешно выведены на орбиту - CASC

14:30 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в субботу успешно вывел на орбиту шесть интернет-спутников и один коммерческий спутник дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

«5 марта в 14:01 (09:01 мск) при помощи ракеты-носителя „Чанчжэн-2С“ („Великий поход — 2С“) с космодрома Сичан на юго-западе страны была успешно запущена на орбиту группа из шести интернет-спутников Galaxy Aerospace — 02 („Гэлакси аэроспейс — 02“) и один коммерческий спутник дистанционного зондирования Земли», — говорится в сообщении.

Спутники Galaxy Aerospace — 02 — это низкоорбитальные спутники связи, обеспечивающие широкополосный доступ в интернет, разработанные и произведенные китайской компанией Galaxy Aerospace.

«Чанчжэн-2С» — китайская одноразовая ракета-носитель, разработанная Китайской академией ракетных технологий на базе межконтинентальной баллистической ракеты DF-5 («Дунфэн-5»).

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