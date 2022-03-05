Вице-спикер Госдумы назвал своевременным закон о тюремном сроке за призывы к участию в незаконных акциях

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Лишение свободы на срок до пяти лет за призывы к участию в незаконных акциях - оправданная и необходимая мера, считает вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой. По его мнению, на Россию ведётся информационная атака, цель которой - раскачать политическую ситуацию в стране. «В эти дни мы наблюдаем всплеск активности, прямо скажем, провокаторов, призывающих людей выходить на акции протеста против действий российских военных на Украине. Под видом «антивоенных» митингов финансируемая из-за границы оппозиция пытается раскачать ситуацию внутри нашей страны, ударить в спину России в эти непростые для нее времена. Причем их целевой аудиторией становятся подростки, которыми проще всего манипулировать. Действовать так могут только предатели. Пора им начинать нести ответственность за свои поступки и свои слова. Поэтому вчера был принят закон, согласно которому за подобные действия можно получить реальный срок, до пяти лет лишения свободы. Так что на месте этих провокаторов я бы хорошенько подумал - стоят ли получаемые от кураторов задания нескольких лет жизни», - заявил Толстой.

Он полагает, что закон позволит бороться с распространением фейков в интернете.

«По имеющимся данным, на создание и работу проукраинских ботоферм, тиражирующих фейки о действиях российских военных, тратятся миллиарды рублей... В сложившейся обстановке организаторы ботоферм и все эти видеографы должны понимать неотвратимость наказания за свои действия», - уверен Толстой.