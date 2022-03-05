Вице-спикер Госдумы назвал своевременным закон о тюремном сроке за призывы к участию в незаконных акциях
15:00 05.03.2022
Лишение свободы на срок до пяти лет за призывы к участию в незаконных акциях - оправданная и необходимая мера, считает вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой. По его мнению, на Россию ведётся информационная атака, цель которой - раскачать политическую ситуацию в стране. «В эти дни мы наблюдаем всплеск активности, прямо скажем, провокаторов, призывающих людей выходить на акции протеста против действий российских военных на Украине. Под видом «антивоенных» митингов финансируемая из-за границы оппозиция пытается раскачать ситуацию внутри нашей страны, ударить в спину России в эти непростые для нее времена. Причем их целевой аудиторией становятся подростки, которыми проще всего манипулировать. Действовать так могут только предатели. Пора им начинать нести ответственность за свои поступки и свои слова. Поэтому вчера был принят закон, согласно которому за подобные действия можно получить реальный срок, до пяти лет лишения свободы. Так что на месте этих провокаторов я бы хорошенько подумал - стоят ли получаемые от кураторов задания нескольких лет жизни», - заявил Толстой.
Он полагает, что закон позволит бороться с распространением фейков в интернете.
«По имеющимся данным, на создание и работу проукраинских ботоферм, тиражирующих фейки о действиях российских военных, тратятся миллиарды рублей... В сложившейся обстановке организаторы ботоферм и все эти видеографы должны понимать неотвратимость наказания за свои действия», - уверен Толстой.
НОВОСТИ
- 14:40 05.03.2022
- Свои условия на переговорах с Украиной Россия обозначила четко - Лавров
- 14:30 05.03.2022
- Семь китайских спутников успешно выведены на орбиту - CASC
- 13:50 05.03.2022
- СберСтрахование возвращает деньги за полисы страхования путешественников клиентам, отказавшимся от поездок
- 13:30 05.03.2022
- Российские акции исключены из индексов S&P Dow Jones Indices
- 12:39 05.03.2022
- Почти 70 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в прошлом году
- 12:30 05.03.2022
- В США и ЕС развеян миф о неприкосновенности частной собственности - Володин
- 12:20 05.03.2022
- Венедиктов сообщил, что редакция «Эха Москвы» полностью прекратила существование
- 11:40 05.03.2022
- Польша получила согласие от Конгресса США на покупку 250 танков „Абрамс“
- 11:30 05.03.2022
- Более пяти дней в Мариуполе нет воды, света, тепла и продовольствия - Басурин
- 10:40 05.03.2022
- СМС с требованием выйти на протестные акции получают родные пленных на Украине - омбудсмен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать