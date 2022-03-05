Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: Сбер представил обновление сервиса Jazz by Sber
15:08 05.03.2022
|
Фото пресс-службы Сбера
Jazz by Sber подходит как для общения с друзьями и близкими, так и для корпоративного использования. Запустить видеовстречу можно в один клик в мобильном приложении Салют, веб-браузерах, через приложение для компьютера Jazz Desktop, на смарт-дисплее SberPortal и умном ТВ-медиацентре с камерой SberBox Top, при этом сервис позволяет бесшовно переключаться между устройствами во время звонка.
Воспользоваться расшифровкой можно в десктопном приложении Jazz by Sber Desktop и в веб-версии сервиса. Теперь во время встречи пользователь может больше концентрироваться на общении, а не на ведении заметок. Также транскрибация поможет быстро включиться в беседу опоздавшему или временно отвлекшемуся от нее участнику, сделает проще и удобнее использование видеозвонков для людей с нарушением слуха.
Распознавание работает на основе собственной технологии от SberDevices – SmartSpeech, которая обеспечивает высокую скорость и отличное качество распознавания, в том числе имен, сложных терминов и длинных слов.
Чтобы воспользоваться расшифровкой, нужно скачать приложение Jazz by Sber Desktop или зайти в веб-версию сервиса и авторизоваться по Сбер ID на сайте jazz.sber.ru (для получения Сбер ID необязательно быть клиентом СберБанка). Затем нужно создать конференцию и пригласить туда минимум одного собеседника. Распознавание работает, только если во встрече участвуют два или более человек. Авторизованный пользователь, создавший конференцию, будет ее администратором и сможет в любой момент включить или выключить расшифровку в разделе «Прочее» в настройках сервиса. Увидеть и скачать текст расшифровки разговора сможет любой из участников встречи. Текст отображается в режиме онлайн во вкладке «Общение» вместе с сообщениями в чате. Таким образом, все, что произнесено голосом или написано в чате, становится доступно в удобном формате – в окне диалога.
В сервисе есть функция умного шумоподавления и возможность подключаться без видео, чтобы созваниваться было удобно независимо от качества интернета и внешних условий, а также опция видеозаписи встречи.
Режим администратора звонка позволяет удалять участников из конференции, управлять включением или блокировкой микрофонов и камер, управлять правами на демонстрацию экрана, открывать или закрывать доступ к чату. Помимо версий для рабочего стола и веб-браузера, сервис работает в мобильном приложении Салют, на смарт-дисплее SberPortal и умном ТВ-медиацентре с камерой SberBox Top, при этом позволяет бесшовно переключаться между устройствами во время звонка.
За безопасность соединения отвечает команда Центра мониторинга и реагирования на киберугрозы BI.ZONE SOC, которая оказывает сервису Jazz услугу Threat Detection and Response. В ее рамках осуществляется мониторинг инцидентов кибербезопасности и реагирование на них. Эксперты BI.ZONE круглосуточно отслеживают появление ранних признаков кибератак любого типа и предотвращают их. Сервера видеосервиса находятся на территории России и размещены в облаке SberCloud.
На данный момент Jazz by Sber доступен пользователям бесплатно. А благодаря наличию SDK у бизнеса есть возможность внедрять функции видеоконференций и видеозвонков в свои собственные продукты.
НОВОСТИ
- 16:40 05.03.2022
- С 2014 года в ДНР и ЛНР убиты до 14 тыс. жителей - Путин
- 16:30 05.03.2022
- Утверждения, что РФ не собиралась выполнять «Минск-2» "бред" - Путин
- 16:20 05.03.2022
- Министр экономики Франции посоветовал компаниям страны «не спешить с уходом из России»
- 15:30 05.03.2022
- Запад давит на Сербию, но она понимает цели специальной операции РФ на Украине - посол
- 15:00 05.03.2022
- Вице-спикер Госдумы назвал своевременным закон о тюремном сроке за призывы к участию в незаконных акциях
- 14:40 05.03.2022
- Свои условия на переговорах с Украиной Россия обозначила четко - Лавров
- 14:30 05.03.2022
- Семь китайских спутников успешно выведены на орбиту - CASC
- 13:50 05.03.2022
- СберСтрахование возвращает деньги за полисы страхования путешественников клиентам, отказавшимся от поездок
- 13:30 05.03.2022
- Российские акции исключены из индексов S&P Dow Jones Indices
- 12:39 05.03.2022
- Почти 70 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в прошлом году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать