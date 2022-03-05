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Министр экономики Франции посоветовал компаниям страны «не спешить с уходом из России»

16:20 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Франции посоветовало французским компаниям «не спешить с уходом из России». Об этом сообщила в субботу газета «Фигаро» со ссылкой на участника совещания в Елисейском дворце, на которое в пятницу вечером были приглашены представители ведущих французских компаний.

«Нам напомнили, что каждая компания вправе самостоятельно определять свою стратегию на российском рынке, — сказал собеседник газеты. — Но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив».

По данным издания, «ни одна компания пока не захотела подвести черту под десятилетиями связей» с Россией. По словам руководителя отдела моды компании Chanel («Шанель») Брюно Павловски, «за 25 лет французская компания построила привилегированные отношения с российскими клиентами и создала в России многонациональную команду».

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