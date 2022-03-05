Министр экономики Франции посоветовал компаниям страны «не спешить с уходом из России»
16:20 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нам напомнили, что каждая компания вправе самостоятельно определять свою стратегию на российском рынке, — сказал собеседник газеты. — Но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив».
По данным издания, «ни одна компания пока не захотела подвести черту под десятилетиями связей» с Россией. По словам руководителя отдела моды компании Chanel («Шанель») Брюно Павловски, «за 25 лет французская компания построила привилегированные отношения с российскими клиентами и создала в России многонациональную команду».
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