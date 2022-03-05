Утверждения, что РФ не собиралась выполнять «Минск-2» "бред" - Путин

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения о том, что Россия якобы не хотела исполнять Минские соглашения, на фоне прямого саботажа договоренностей киевскими властями — это бред и театр абсурда. Такое мнение выразил в субботу президент РФ Владимир Путин.



«В последнее время власти в Киеве прямо начали заявлять, публично, о том, что они не собираются выполнять этих соглашений. Ну они же говорят об этом прямо с экранов телевизоров, в интернете — везде! Публично говорят. „Не нравится, не будем“, — обрисовал он ситуацию.



При этом, добавил Путин, Россию продолжали обвинять в том, что она не выполняет эти соглашения. «Ну какой-то бред просто. Театр абсурда. То, что белое, — говорят: „черное“. А на черное говорят „белое“, — поделился он оценкой событий.



