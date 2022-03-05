Украинские националисты не дали жителям Мариуполя и Волновахи уйти по гуманитарным коридорам

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона с 10:00 мск в субботу объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для жителей украинских городов Мариуполя и Волновахи. В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие этих коридоров. Однако украинские националисты, по информации Минобороны РФ, пресекали попытки мирных жителей покинуть эти города, в связи с чем эвакуация населения оказалась невозможна, а «режим тишины» с 18:00 мск был прекращен.



При этом договоренность о гуманитарных коридорах в местах наиболее ожесточенных боев была одним из главных итогов второго раунда переговоров представителей России и Украины в четверг.



