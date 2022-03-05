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НОВОСТИ

Страны Прибалтики получили от РФ предупреждение об ответственности за «антироссийский психоз» - МИД

20:10 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва предупреждает Вильнюс, Ригу и Таллин об их ответственности за развязанный антироссийский психоз. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза. От компетентных органов этих стран требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников в рамках неукоснительного соблюдения Венских конвенций о дипломатических сношениях 1961 г. и о консульских сношениях 1963 г.», — говорится в комментарии.

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