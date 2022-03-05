С 10 марта в ростовской области отменяют систему QR-кодов - губернатор

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ростовской области с 10 марта отменяют требование предъявлять QR-коды для допуска в общественные места и организации. Об этом в субботу сообщил в «Инстаграме» губернатор региона Василий Голубев.



«С 10 марта в Ростовской области отменяется требование допуска в общественные места и организации по медицинским документам: QR-коды с 10 марта предъявлять не нужно», — сказал Голубев.



Кроме того, с 10 марта будут отменены и другие ограничения, которые ранее вводились для сдерживания распространения коронавируса. «Отменяется необходимость соблюдения социальной дистанции. Не будут действовать ограничения на проведение в органах власти личного приема граждан. Снимается большинство других ограничений, в том числе по заполняемости фитнес-клубов, спортивных залов, плавательных бассейнов, аквапарков и ледовых катков», — отметил глава региона.



