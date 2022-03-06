Данные о заражении COVID-19 в России на 6 марта, 2022
11:17 06.03.2022 Источник: Интерфакс
"По состоянию на 6 марта в РФ выявлено 79 863 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 8 242 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,3%", - сообщили в оперштабе.
Снижение количества госпитализаций отмечено в 57 регионах, ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ. Увеличение количества госпитализаций произошло в 26 регионах, уточнили в оперштабе. За минувшие сутки от коронавируса умерли 744 пациента, накануне сообщалось о 750 скончавшихся.
Около 1,9 тыс. москвичей заболели COVID-19 за последние сутки, это соответствует показателям начала января 2022 года, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".
По информации ресурса, за последние 24 часа в Москве коронавирусную инфекцию выявили у 1 тыс. 901 человека. Накануне сообщалось о фиксации 2 тыс. 60 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 159 случаев или почти на 8%.
Показатель соответствует значениям начала января 2022 года, то есть опустился до минимума между волнами заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. В общей сложности пандемия унесла жизни 41 тыс. 754 горожан. Выздоровели от заболевания за сутки и выписались 2 тыс. 338 москвичей. Общее число поправившихся достигло 2 млн 506 тыс. 536 человек.
По состоянию на 6 марта в Москве всего выявлено 2 млн 710 тыс. 941 случай COVID-19.
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