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НОВОСТИ

Священника задержали за "дискредитацию Вооруженных сил"

17:57 08.03.2022

Полиция в Костроме после церковной службы задержала иерея Иоанна Бурдина, настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново, за антивоенную проповедь, - пишут "Новые Известия"

В день, когда Русская православная церковь отмечала Прощенное воскресенье, священника вызвали в отдел внутренних дел.

Иоанна Бурдина силовики обвинили в «дискредитации вооруженных сил РФ» и составили на него административный протокол по ч.1 новой статьи 20.3.3 КоАП. В качестве противоправной деятельности ему вменили высказывания в защиту мира во время церковной проповеди.

Нарушением закона также посчитали публикацию на приходском сайте ссылки на антивоенную петицию, направленную против специальной военной операции РФ на Украине.

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