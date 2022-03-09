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НОВОСТИ

Европа собирается на 2/3 снизить потребление российского газа

19:06 08.03.2022 Источник: Интерфакс

ЕС к концу этого года намерен на две трети сократить потребление газа из России, заявил во вторник первый зампред Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

"К концу этого года мы сможем заместить 2/3 от общего объема, который импортируется из России. Таким образом, закончится наша чрезмерная зависимость (от российского газа - ИФ), и это даст нам больше возможностей для маневра", - сказал он.

"Достичь этого чертовски сложно, но возможно, если мы хотим двигаться дальше быстрее, чем прежде", - подчеркнул Тиммерманс.

"План отказа ЕС от российского газа базируется на двух пунктах. Во-первых, мы диверсифицируем поставки, мы также можем увеличить производство и импорт возобновляемого водорода. Параллельно мы должны убыстрить переход к чистой энергетике", - отметил высокопоставленный представитель Европейской комиссии.

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