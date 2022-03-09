0
0
691
НОВОСТИ

Киев отказывается от маршрутов эвакуации украинцев в Россию - Минобороны РФ

19:07 08.03.2022 Источник: Интерфакс

Министерство обороны РФ заявило, что власти Украины категорически против эвакуации в Россию жителей Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

"Официальные киевские власти продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на территорию Российской Федерации", - сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он заявил, что украинские власти из предложенных десяти маршрутов эвакуации населения подтвердила только один - из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей.

"К сожалению, из предложенных украинской стороне десяти маршрутов - по два из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя - в том числе по одному из каждого города в Российскую Федерацию, а также - по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову, Румынию, официальный Киев подтвердил только один маршрут - из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей", - сказал Мизинцев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 09.03.2022
Запрет на экспорт энергоносителей из РФ Венгрия вводить не будет
0
31
19:35 09.03.2022
ВСУ ведет непрерывный огонь по позиция ВС РФ и своим же гуманитарным коридорам - Минобороны РФ
0
65
19:25 09.03.2022
Курсы евро и доллара по итогам торгов на Мосбирже снова выросли
0
70
18:55 09.03.2022
Директор ВОЗ: Пандемия COVID-19 не закончится нигде, пока не закончится повсеместно
0
121
18:47 09.03.2022
Путин и Шольц по телефону обсудили варианты политико-дипломатических усилий по ситуации на Украине
0
155
17:47 09.03.2022
Андрей Воробьев: Очень приятно, что так много жителей Подмосковья хотят помочь людям в трудной жизненной ситуации
0
213
17:40 09.03.2022
Минобороны РФ примет меры, чтобы исключить попадание срочников на Украину
0
247
17:12 09.03.2022
Взимание подоходного налога с процентов по вкладам в РФ будет временно отменено
0
300
17:00 09.03.2022
Зеленский подписал закон о пожизненном заключении за госизмену на Украине
0
267
16:32 09.03.2022
Налог на роскошь будут брать с авто дороже 10 млн рублей
0
305

Возврат к списку