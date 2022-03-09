Киев отказывается от маршрутов эвакуации украинцев в Россию - Минобороны РФ

19:07 Источник: Интерфакс

Министерство обороны РФ заявило, что власти Украины категорически против эвакуации в Россию жителей Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

"Официальные киевские власти продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на территорию Российской Федерации", - сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он заявил, что украинские власти из предложенных десяти маршрутов эвакуации населения подтвердила только один - из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей.

"К сожалению, из предложенных украинской стороне десяти маршрутов - по два из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя - в том числе по одному из каждого города в Российскую Федерацию, а также - по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову, Румынию, официальный Киев подтвердил только один маршрут - из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей", - сказал Мизинцев.