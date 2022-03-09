Киев отказывается от маршрутов эвакуации украинцев в Россию - Минобороны РФ
19:07 08.03.2022 Источник: Интерфакс
"Официальные киевские власти продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на территорию Российской Федерации", - сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Он заявил, что украинские власти из предложенных десяти маршрутов эвакуации населения подтвердила только один - из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей.
"К сожалению, из предложенных украинской стороне десяти маршрутов - по два из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя - в том числе по одному из каждого города в Российскую Федерацию, а также - по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову, Румынию, официальный Киев подтвердил только один маршрут - из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей", - сказал Мизинцев.
НОВОСТИ
- 20:00 09.03.2022
- Запрет на экспорт энергоносителей из РФ Венгрия вводить не будет
- 19:35 09.03.2022
- ВСУ ведет непрерывный огонь по позиция ВС РФ и своим же гуманитарным коридорам - Минобороны РФ
- 19:25 09.03.2022
- Курсы евро и доллара по итогам торгов на Мосбирже снова выросли
- 18:55 09.03.2022
- Директор ВОЗ: Пандемия COVID-19 не закончится нигде, пока не закончится повсеместно
- 18:47 09.03.2022
- Путин и Шольц по телефону обсудили варианты политико-дипломатических усилий по ситуации на Украине
- 17:47 09.03.2022
- Андрей Воробьев: Очень приятно, что так много жителей Подмосковья хотят помочь людям в трудной жизненной ситуации
- 17:40 09.03.2022
- Минобороны РФ примет меры, чтобы исключить попадание срочников на Украину
- 17:12 09.03.2022
- Взимание подоходного налога с процентов по вкладам в РФ будет временно отменено
- 17:00 09.03.2022
- Зеленский подписал закон о пожизненном заключении за госизмену на Украине
- 16:32 09.03.2022
- Налог на роскошь будут брать с авто дороже 10 млн рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать