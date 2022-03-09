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НОВОСТИ

В способности отличать фейки от новостей уверены 60% россиян - исследование

07:40 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство (62%) россиян уверены, что способны отличить фейк от правдивых новостей, сообщили в пресс-службе Rambler&Co по итогам исследования.

«Большинство россиян (62%) считают, что умеют отличать правдивые новости от фейков — для этого они ищут подтверждения в официальных источниках. Четверть пользователей заявляют, что у них чутье на ложь, 8% не проверяют новостную информацию, 5% советуются со своими знакомыми экспертами», — сообщили в пресс-службе.

При этом в условиях чрезвычайных происшествий 47% россиян проверяют новости несколько раз в день. Чуть больше четверти (26%) мониторят события постоянно. Еще 12% следят только за уведомлениями приложений СМИ и читают материалы, если их заинтересовал заголовок. 8% ограничивают себя утренним и вечерним просмотром новостей, 7% стараются не следить за потоком информации и занимаются повседневными делами.

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