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Система ПРО Iron Dome не может быть оперативно передана Украине - Нуланд

09:00 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противоракетной и противовоздушной обороны Iron Dome ("Железный купол") не может быть оперативно поставлена на Украину, невзирая на призывы Киева. Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Я бы только сказала относительно Iron Dome, что нельзя просто щелкнуть пальцами и получить [систему] Iron Dome. Для этого требуются подготовка [личного состава], способность размещать ее и многое другое", - подчеркнула она, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "Однако есть другие вещи <...> в их списке, которые, мы думаем, мы можем сделать", - продолжила Нуланд, имея в виду запросы украинских властей на поставку им оружия и военной техники со стороны Запада.

В подробности заместитель главы американского внешнеполитического ведомства вдаваться не стала. Вместе с тем она уточнила, что Вашингтон передал Киеву за последнее время, к примеру, "большое число контрбатарейных радаров". На вопросы о политических сложностях, связанных с поставками на Украину оружия и военной техники, Нуланд на открытых слушаниях отвечать отказалась. Между тем ранее СМИ Израиля сообщили, что правительство еврейского государства отказалось передать Украине системы ПРО/ПВО Iron Dome. Эти вооружения были созданы в Израиле. Финансовое участие в производстве Iron Dome принимают США.

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