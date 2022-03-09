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НОВОСТИ

Руководство Украины готово согласиться на нейтральный статус страны, считают СМИ

09:05 09.03.2022 Источник: Lenta.ru

Заявление президента Украины Владимира Зеленского партии «Слуга народа» о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность страны, демонстрирует готовность украинских властей объявить нейтральный статус государства. К такому заключению пришел портал «Страна.ua», пишет РИА Новости.

«Заявление партии "Слуга народа" очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка — как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия», — говорится в статье.

Ранее во вторник, 8 марта, Владимир Зеленский заявил, что уже давно охладел к вопросу о вступлении своей страны в НАТО. По его словам, Украина поняла, что НАТО не готова принять ее в свой состав, поскольку боится конфронтации с Россией.  Lenta.Ru

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