Власти США перед поездкой на Украину рекомендуют написать завещание
10:00 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США посоветовал во вторник американцам, планирующим поездку на Украину вопреки призыву не посещать эту страну, сдать образцы ДНК, написать завещание, а также обсудить с близкими вопросы возможной опеки над детьми.
"Не отправляйтесь на Украину из-за вооруженного конфликта и коронавируса. [Находящимся] на Украине гражданам США следует немедленно выехать, если это безопасно, используя любой коммерческий или иной частный наземный транспорт", - говорится в заявлении, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.
В нем также указывается, что желающим совершить поездку на Украину вопреки рекомендации воздержаться от этого следует предпринять ряд шагов, в том числе составить завещание, обсудить с близкими планы по опеке над детьми, уходу за домашними животными, обращению с имуществом и активами, а также передать родственникам важные документы и личные данные. Таким гражданам предлагается "сдать образцы ДНК в медицинской организации", где они обслуживаются, на тот случай, если "семье будет необходимо получить к ним доступ". Помимо этого, выезжающим на Украину американцам рекомендуется составить собственный план безопасности или проконсультироваться с профильной организацией.
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