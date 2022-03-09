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Росгвардия обнаружила большое количество оружия на Запорожской АЭС

09:32 09.03.2022 Источник: Известия

Сотрудники Росгвардии обнаружили большое количество оружия, в том числе западного производства, после взятия под контроль Запорожской АЭС. Более 500 единиц вооружений национальной гвардии Украины конфисковано, о чем в среду, 9 марта, заявил «Известиям» представитель Росгвардии.

Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем Росгвардии, персонал станции работает штатно. При этом бойцы национальной гвардии Украины, охранявшие объект, по результатам переговоров сдали оружие. Так, около 240 человек после подписания документов о неучастии в боевых действиях были вывезены с территории станции и отпущены по домам.

«В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжелого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьезно к ведению оборонительного боя», — заявил полковник Росгвардии.

По его словам, огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках и на административных корпусах. Всё оружие после его сдачи нацгвардейцами охраняется. В числе собранных вооружений — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО.

«То есть [бойцы нацгвардии Украины] готовились очень серьезно к ведению оборонительного боя», — пояснил он.

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