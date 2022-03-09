Индонезия не собирается присоединяться к санкциям против России

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индонезия не собирается вводить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины и военной операции РФ. Об этом сообщил президент страны Джоко Видодо в опубликованном в среду интервью газете «Никкэй».

«Санкции — это не лучшее решение, и граждане будут принесены в жертву», — сказал он. Вместе с тем Видодо выразил обеспокоенность происходящим на Украине. «Для всех стран важно добиваться снижения напряженности, деэскалации, интенсификации переговоров. Это очень важно. Переговоры, прекращение огня, затем прекращение войны», — отметил президент Индонезии.

Видодо также назвал друзьями Индонезии и Россию, и Украину.