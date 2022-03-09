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Доверять словам Зеленского трудно из-за «специфического состояния» главы Украины — МИД РФ

11:00 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за «специфического состояния» украинского лидера. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Комментируя публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского, дипломат отметила, что «всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным» в связи с «фактором достаточно специфического состояния» украинского лидера.

«Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает — это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», — отметила Захарова.

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