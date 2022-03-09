Два человека погибли и семь пострадали при взрыве на предприятии в Пензе — источник

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое погибли и семеро пострадали, по предварительным данным, при взрыве резервуара с битумом на предприятии в Пензе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«На предприятии в Пензе, по предварительным данным, произошел взрыв емкости с битумом. Два человека погибли, семь получили ранения и были госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Об инциденте на предприятии ранее сообщало областное ГУ МЧС. По их данным, произошла разгерметизация резервуара для хранения битума на улице Антонова, имеются пострадавшие.