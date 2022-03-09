В России выявили 58 675 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 58 675, до 17 140 069, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 22 января, в относительном он составил 0,34%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 92 732, до 14 895 083. Днем ранее в штабе сообщили о 111 756 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 645, до 358 246. Днем ранее было зарегистрировано 649 смертей.