РФ предупредила об ответственности за эксперименты с военной помощью Украине

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия через свои посольства уведомила ряд стран об ответственности, которую они понесут за любые эксперименты с военной помощью Украине, отправку туда оружия и добровольцев. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Реакция России уже была. Было сказано, что за любое вовлечение поставками оружия или направлением так называемых добровольцев, за любые эксперименты на данном направлении те страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность, — подчеркнула она. — Эти страны должны понимать, какую ответственность они за это понесут. А как они это будут понимать? Очень просто. Наши дипломаты, послы, наши посольства донесли нашу четко сформированную, сформулированную позицию до этих столиц».

Представитель МИД указала, что этот шаг Москвы во многом возымел действие, поскольку после него бесконтрольная риторика отдельных стран обрела какие-то рамки. По ее словам, европейские государства должны отдавать себе отчет в том, что направляемые на Украину добровольцы и наемники «вернутся в качестве абсолютно законченных боевиков», которых сейчас Европа получает обратно в течение многих лет из Сирии.