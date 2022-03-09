0
0
424
НОВОСТИ

Энергоресурсы из РФ играют решающую роль, Венгрия не будет вредить себе — глава МИД

13:05 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергоресурсы из России играют в Восточной Европе решающую роль, поэтому Венгрия не примет решений из-за океана в ущерб своему народу. Об этом заявил в среду в ходе церемонии начала строительства фабрики UBM в Сербии глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Каждому должно быть ясно в Европе и там, за океаном, что здесь, в этой части Европы, существует реальность, которая зависит от инфраструктуры и существующих источников энергоресурсов. В нашем регионе в настоящий момент решающим энергоресурсом является газ из России. Конечно, это можно изменить, но для этого необходимы долгие годы. Поэтому мы не хотим и не примем меры и решения, которые хотят перебросить груз на плечи народа Венгрии и на граждан Сербии», — заявил министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

20:15 09.03.2022
Инфляция в РФ с 26.02 по 04.03 ускорилась до 10,42% - МЭР
0
19
20:00 09.03.2022
Запрет на экспорт энергоносителей из РФ Венгрия вводить не будет
0
55
19:35 09.03.2022
ВСУ ведет непрерывный огонь по позиция ВС РФ и своим же гуманитарным коридорам - Минобороны РФ
0
87
19:25 09.03.2022
Курсы евро и доллара по итогам торгов на Мосбирже снова выросли
0
87
18:55 09.03.2022
Директор ВОЗ: Пандемия COVID-19 не закончится нигде, пока не закончится повсеместно
0
136
18:47 09.03.2022
Путин и Шольц по телефону обсудили варианты политико-дипломатических усилий по ситуации на Украине
0
170
17:47 09.03.2022
Андрей Воробьев: Очень приятно, что так много жителей Подмосковья хотят помочь людям в трудной жизненной ситуации
0
220
17:40 09.03.2022
Минобороны РФ примет меры, чтобы исключить попадание срочников на Украину
0
257
17:12 09.03.2022
Взимание подоходного налога с процентов по вкладам в РФ будет временно отменено
0
310
17:00 09.03.2022
Зеленский подписал закон о пожизненном заключении за госизмену на Украине
0
274

Возврат к списку