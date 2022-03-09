Энергоресурсы из РФ играют решающую роль, Венгрия не будет вредить себе — глава МИД
13:05 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Энергоресурсы из России играют в Восточной Европе решающую роль, поэтому Венгрия не примет решений из-за океана в ущерб своему народу. Об этом заявил в среду в ходе церемонии начала строительства фабрики UBM в Сербии глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Каждому должно быть ясно в Европе и там, за океаном, что здесь, в этой части Европы, существует реальность, которая зависит от инфраструктуры и существующих источников энергоресурсов. В нашем регионе в настоящий момент решающим энергоресурсом является газ из России. Конечно, это можно изменить, но для этого необходимы долгие годы. Поэтому мы не хотим и не примем меры и решения, которые хотят перебросить груз на плечи народа Венгрии и на граждан Сербии», — заявил министр.
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