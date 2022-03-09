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Китай примет меры в случае давления на китайские компании по санкциям против РФ

13:32 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая примет решительные меры в случае оказания западными странами давления на китайские компании из-за введенных в отношении РФ санкций. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Санкции никогда не были эффективным способом урегулирования проблем. Китай решительно выступает против любых односторонних санкций США и применения ими принципа экстерриториальности. При рассмотрении вопроса Украины и отношений с Россией американской стороне необходимо строго и точно учитывать озабоченность Китая и не допускать ущемления прав и интересов китайской стороны», — указал он, комментируя соответствующие заявления американских официальных лиц.

«Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий и частных лиц», — резюмировал дипломат.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что в случае нарушения антироссийских санкций западных стран Китай может столкнуться с «ответными шагами» американской стороны.

Министр торговли США Джина Раймондо во вторник интервью газете «Нью-Йорк таймс» заявила, что Китай столкнется с жесткими мерами США при несоблюдении антироссийских санкций. «[Россия], конечно, будет обхаживать другие страны, чтобы обойти наши санкции и контроль над экспортом», — заявила Раймондо. Но если США установят, что такая корпорация, как производитель полупроводников SMIC в Шанхае, осуществляет поставки в Россию, то «просто закроют ее, не допустив использования своего оборудования и программного обеспечения», утверждала министр торговли. По ее словам, это нанесет «сокрушительный удар по возможностям Китая производить эти чипы».

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