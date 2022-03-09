Молдавия останется нейтральным государством - премьер

14:12

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что республика стремится к интеграции в Евросоюз, но будет соблюдать принцип конституционного нейтралитета.

"Молдавия по Конституции является нейтральным государством. Правительство не рассматривает вопрос о вступлении в НАТО, так как мы в своих действиях исходим из Конституции и волеизъявления народа. Также никто не рассматривает вариант объединения с Румынией для ускорения процесса евроинтеграции", - отметила премьер в интервью Euronews в среду.

По ее словам, учитывая нынешние события в регионе, процесс получения статуса кандидата в ЕС могут ускорить.