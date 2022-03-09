Зеленский пригрозил расправой украинским политикам, которые «ищут ниточки в России»

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил украинским политикам расправой, если он получит еще один сигнал о том, что они «ищут ниточки в России».

«Мы получаем сигналы, что кое-кто из политиков ищет ниточки в России, работает на раскол страны. Если мне поступит еще один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени», — сказал он в среду в очередном обращении к украинцам.