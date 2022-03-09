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КС РФ вышел из Конференции европейских конституционных судов

15:32 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд России (КС РФ) заявил о своем выходе с 5 марта из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС). Решение было принято после запуска процедуры голосования внутри организации по приостановке членства КС РФ в Конференции, говорится в заявлении на официальном сайте Конституционного суда.

«Конституционный Суд Российской Федерации в сложившихся обстоятельствах считает невозможным свое дальнейшее участие в КЕКС и заявляет о своем выходе из нее с 5 марта 2022 года», — говорится в сообщении в КС РФ.

Собственное решение КС РФ было принято после того, как 4 марта председательствующий в Конференции европейских конституционных судов направил всем членам организации протоколы для голосования по вопросу прекращения или приостановки членства КС РФ и ассоциированного членства КС Республики Беларусь. В качестве обоснования для голосования приводятся тезисы о том, что «Конституционный суд Российской Федерации в решении от 19 марта 2014 года оправдал аннексию Крыма», а также, что «он является одним из государственных учреждений, которые не выразили явного неодобрения в отношении действий Российской Федерации в Украине».

Согласно позиции КС РФ, факт ускоренного вынесения вопроса на голосование подтверждает, что КЕКС оказалась не в состоянии дистанцироваться от участия в решении текущих политических вопросов. КС РФ отмечает, что это свидетельствует о политизации организации, а также об искаженном понимании роли и предназначения органов конституционного правосудия.

В конце своего заявления судьи КС подчеркнули, что Конституционный суд РФ «может осуществлять полномочия только в процессуальных рамках, очерченных Конституцией РФ, и поэтому не вправе выступать по собственной инициативе с какими-либо официальными решениями и сентенциями о правомерности или неправомерности актов и действий других государственных органов, а тем более делать политические заявления, иначе это привело бы к дискредитации правосудия».

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