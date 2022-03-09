Запасов жизненно необходимых лекарств и сырья в РФ хватит на срок «до года» — Минпромторг

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) и сырья для них в России хватит на срок «до года», запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет больше четверти от продаж за прошлый год. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге.

«Проведен оперативный мониторинг остатков лекарственных препаратов и сырья, необходимого для их производства применительно к лекарственным препаратам из перечня жизненно необходимых и важнейших, по результатам которого выявлен запас (составляющий до года) как готовой продукции у производителей, так и сырья. Причем по большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объема продаж за 2021 год», — сказали в пресс-службе Минпромторга.