ЕС согласовал санкции против 14 бизнесменов и 146 членов Совета Федерации
16:12 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ЕС согласовали включение 14 бизнесменов из России и 146 членов Совета Федерации в черный список, ввел ограничения против российского морского судоходства. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии. Санкции вступят в силу в среду вечером после публикации в Официальном журнале ЕС, тогда же будут известны все новые имена в списке.
«160 человек включены в черный список за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины. Из них 14 бизнесменов и членов их семей, а также 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали соглашение о Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Донецкой и Луганской народными республиками», — говорится в заявлении. ЕС также включил Российский морской регистр судоходства в санкционный список и ввел ограничения на экспорт навигационных и морских радиокоммуникационных технологий.
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