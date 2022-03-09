ЕС согласовал санкции против 14 бизнесменов и 146 членов Совета Федерации

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС согласовали включение 14 бизнесменов из России и 146 членов Совета Федерации в черный список, ввел ограничения против российского морского судоходства. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии. Санкции вступят в силу в среду вечером после публикации в Официальном журнале ЕС, тогда же будут известны все новые имена в списке.

«160 человек включены в черный список за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины. Из них 14 бизнесменов и членов их семей, а также 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали соглашение о Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Донецкой и Луганской народными республиками», — говорится в заявлении. ЕС также включил Российский морской регистр судоходства в санкционный список и ввел ограничения на экспорт навигационных и морских радиокоммуникационных технологий.