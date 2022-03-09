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Зеленский подписал закон о пожизненном заключении за госизмену на Украине

17:00 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества за государственную измену, мародерство, диверсии, принятый в минувший четверг парламентом страны. Об этом сообщается в среду на сайте украинского парламента.

«Закон подписан [президентом Украины]», — говорится в разделе, в котором отмечены стадии процедуры утверждения законодательных инициатив.

Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения», предусматривающий введение пожизненного заключения за государственную измену, был принят Верховной радой 3 марта.

До сих пор статья УК Украины о государственной измене предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

24 февраля украинский парламент ввел военное положение на территории страны.

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