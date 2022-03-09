Взимание подоходного налога с процентов по вкладам в РФ будет временно отменено

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взимание в России подоходного налога с процентов по банковским вкладам будет временно отменено, заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Есть еще изменения, которые мы предлагаем внести в законодательство. В частности, освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей», — сказал глава кабмина.