Минобороны РФ примет меры, чтобы исключить попадание срочников на Украину

17:40

Минобороны РФ обнаружило несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, практически все они выведены на территорию России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, - пишет ТАСС



«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — сказал Конашенков.

По его словам, «вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».

«Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — сказал Конашенков.



В специальной военной операции России на Украине не принимают участие военнослужащие срочной службы, таких планов нет, заявил ранее российский президент Владимир Путин в поздравлении к женщинам с Международным женским днем. «Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса», — сказал президент России. Путин добавил, что цели спецоперации выполняют исключительно профессиональные военнослужащие. «Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России», — отметил он.