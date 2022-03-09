Андрей Воробьев: Очень приятно, что так много жителей Подмосковья хотят помочь людям в трудной жизненной ситуации

17:47

Фото пресс-службы губернатора Московской области



В Подмосковье собрали 375 тонн гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев ДНР и ЛНР. Об этом сообщил губернаторна заседании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

«Многие жители ДНР и ЛНР были вынуждены покинуть свои дома из-за спецоперации на Украине. Около полутора тысяч из них приехали к нам в Подмосковье. Всем мы создали комфортные условия проживания, обеспечили едой и всем необходимым. Много общественников, волонтеров, депутатов, бизнесменов и обычных людей приняли участие в сборе вещей и продуктов для беженцев. Общими силами удалось собрать 375 тонн гуманитарной помощи. Она направляется в ЛДНР и на Украину, в Ростов и подмосковные пункты временного размещения. Эту работу мы будем дальше продолжать. У нас 130 мест в Московской области, где можно принять участие и оказать гуманитарную помощь. Очень приятно, что люди самых разных возрастов – и совсем ребятишки, и взрослые – приносят все то, что необходимо людям, которые находятся в сложной ситуации», – сказал Андрей Воробьёв.

«В первую очередь хочется поблагодарить всех, кто участвует в сборе гуманитарной помощи. Из 375 тонн 340 тонн уже направлены в распределительный центр в Ростов, откуда помощь идет по всей стране, и еще более 100 тонн мы отправили в ЛНР, ДНР и на Украину. Помощь оказывается и тем, кто в феврале прибыл в Подмосковье, это более 1300 человек. Понятно, что с собой люди брали самое важное. Им, конечно, тоже нужны вещи и нужны продукты», – сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Андрей Воробьёв поблагодарил музыканта и дирижера, Народного артиста СССР Юрия Башмета за мастер-классы и концерты, которые он проводит в Подмосковье для вынужденных переселенцев.

«Я хочу выразить благородность лично вам, Андрей Юрьевич, за поддержку в организации двух концертов в Клину, они прошли с очень большим успехом. В дневном концерте выступили дети из юношеского всероссийского оркестра, играли для детей беженцев. А вечерний концерт для взрослых – это невероятно теплая встреча. Мы должны стараться быть хорошими людьми, а это значит участвовать, помогать. Без музыки, без культуры не обойтись, это объединяет людей. Оркестр играл с невероятным подъемом. С таким ажиотажем нас принимала публика. Мы и дальше будем участвовать в помощи людям, которые оказались в сложной ситуации», – сказал Юрий Башмет.

Несколько концертов в Подмосковье для вынужденных переселенцев с Донбасса планирует и знаменитый российский певец Николай Басков. Он призвал всех граждан России объединиться и поддержать спецоперацию на Украине.

«8 лет я следил за тем, что происходит в Донбассе, потому что у меня есть много друзей там, музыкантов, которых я поддерживал все эти годы. Сейчас очень необходима не только гуманитарная помощь, но и положительное психологическое и эмоциональное воздействие на этих людей, потому что они действительно 8 лет жили в страхе. Музыка делает людей светлее, настраивает на позитив. Наша сила сейчас в единстве и сплоченности, потому что помимо спецоперации, которая сейчас происходит на Украине, на нас идет информационная атака. Надо всегда оставаться людьми. Россия – страна за правду», – сказал Николай Басков.