0
0
136
НОВОСТИ

Директор ВОЗ: Пандемия COVID-19 не закончится нигде, пока не закончится повсеместно

18:55 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия коронавируса в мире далека от завершения. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия COVID-19 далека от завершения, и она не закончится нигде, пока не закончится повсеместно», — сказал он, подчеркнув, что «вирус продолжает эволюционировать».

Глава ВОЗ напомнил, что с начала пандемии из-за коронавируса умерли более шести миллионов человек.

«Многие страны в Азии и Тихоокеанском регионе сталкиваются с быстрым ростом числа случаев COVID-19 и смертей», — отметил он, обратив внимание на сохраняющиеся «крупные препятствия» при распределении вакцин в мире, а также в доступе к тестированию и лечению. Гендиректор выразил обеспокоенность тем, что «некоторые страны резко сокращают тестирование» на ковид.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

20:15 09.03.2022
Инфляция в РФ с 26.02 по 04.03 ускорилась до 10,42% - МЭР
0
19
20:00 09.03.2022
Запрет на экспорт энергоносителей из РФ Венгрия вводить не будет
0
55
19:35 09.03.2022
ВСУ ведет непрерывный огонь по позиция ВС РФ и своим же гуманитарным коридорам - Минобороны РФ
0
87
19:25 09.03.2022
Курсы евро и доллара по итогам торгов на Мосбирже снова выросли
0
87
18:47 09.03.2022
Путин и Шольц по телефону обсудили варианты политико-дипломатических усилий по ситуации на Украине
0
170
17:47 09.03.2022
Андрей Воробьев: Очень приятно, что так много жителей Подмосковья хотят помочь людям в трудной жизненной ситуации
0
220
17:40 09.03.2022
Минобороны РФ примет меры, чтобы исключить попадание срочников на Украину
0
257
17:12 09.03.2022
Взимание подоходного налога с процентов по вкладам в РФ будет временно отменено
0
310
17:00 09.03.2022
Зеленский подписал закон о пожизненном заключении за госизмену на Украине
0
274
16:32 09.03.2022
Налог на роскошь будут брать с авто дороже 10 млн рублей
0
313

Возврат к списку