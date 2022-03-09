Директор ВОЗ: Пандемия COVID-19 не закончится нигде, пока не закончится повсеместно
18:55 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пандемия COVID-19 далека от завершения, и она не закончится нигде, пока не закончится повсеместно», — сказал он, подчеркнув, что «вирус продолжает эволюционировать».
Глава ВОЗ напомнил, что с начала пандемии из-за коронавируса умерли более шести миллионов человек.
«Многие страны в Азии и Тихоокеанском регионе сталкиваются с быстрым ростом числа случаев COVID-19 и смертей», — отметил он, обратив внимание на сохраняющиеся «крупные препятствия» при распределении вакцин в мире, а также в доступе к тестированию и лечению. Гендиректор выразил обеспокоенность тем, что «некоторые страны резко сокращают тестирование» на ковид.
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