Директор ВОЗ: Пандемия COVID-19 не закончится нигде, пока не закончится повсеместно

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия коронавируса в мире далека от завершения. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия COVID-19 далека от завершения, и она не закончится нигде, пока не закончится повсеместно», — сказал он, подчеркнув, что «вирус продолжает эволюционировать».

Глава ВОЗ напомнил, что с начала пандемии из-за коронавируса умерли более шести миллионов человек.

«Многие страны в Азии и Тихоокеанском регионе сталкиваются с быстрым ростом числа случаев COVID-19 и смертей», — отметил он, обратив внимание на сохраняющиеся «крупные препятствия» при распределении вакцин в мире, а также в доступе к тестированию и лечению. Гендиректор выразил обеспокоенность тем, что «некоторые страны резко сокращают тестирование» на ковид.