Путин и Шольц по телефону обсудили варианты политико-дипломатических усилий по ситуации на Украине
18:47 09.03.2022 Источник: НГ-Online
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем, - сообщается на официальном сайте президента РФ.
В контексте развития ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей.
Кроме того, уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса. Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
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