Путин и Шольц по телефону обсудили варианты политико-дипломатических усилий по ситуации на Украине

18:47 Источник: НГ-Online

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем, - сообщается на официальном сайте президента РФ.

В контексте развития ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей.

Кроме того, уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса. Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.