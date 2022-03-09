Курсы евро и доллара по итогам торгов на Мосбирже снова выросли

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на закрытии торгов на Мосбирже в среду вырос на 14,29% — до 120 руб., евро — на 6,73%, до 127 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Ранее курсы доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже обновили исторические максимумы. Доллар в ходе торгов достиг 120 руб., евро — превысил 131 руб.